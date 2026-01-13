CAN 2025 : le Gabonais, Pierre Ghislain Atcho au sifflet pour Sénégal-Égypte

La CAF a rendu publique, ce mardi la liste des arbitres désignés pour les rencontres de mercredi. Pour le choc, le Sénégal vs Égypte, c’est le Gabonais Pierre Ghislain Atcho qui a été choisi pour officier.



Pierre Ghislain Atcho, est celui qui était au centre des débats lors du huitième de finale contre la Côte d’Ivoire durant la précédente édition. Pour ce duel programmé ce mercredi à 17h00 GMT au Grand Stade de Tanger, l'arbitre gabonais sera assisté par Boris Marlaise Ditsoga (Gabon) et Styven Moutsassi Moyo (Bénin). Pour la VAR (Assistance vidéo), Peter Waweru Kamaku (Kenya) sera aux commandes.

