Affaires de vidéos pornographiques : le jeune Malick et sa bande jugés jeudi et vendredi

Les 12 personnes, dont 9 mineurs, impliquées dans l’affaire des vidéos d’orgies sexuelles dans des appartements de Dakar seront fixées sur leur sort cette semaine. Elles seront jugées demain, jeudi 4 et vendredi 5 juin.



L’Observateur qui donne l’information dans son édition de ce mercredi 3 juin, renseigne que E.M.D et sa bande placés sous mandat de dépôt mardi, ont échappé belle à une longue procédure d’instruction. Ils ont bénéficié d’une faveur moins astreignant des flagrants délit.



Tous n’étant pas majeurs, ceux qui ont 18 ans et plus feront face au juge du Tribunal des flagrants de Dakar demain jeudi. Les neuf (9) autres, des mineurs, seront jugés le lendemain, vendredi devant le Tribunal des mineurs.



Arrêtés après que des vidéos d’orgies sexuelles soient devenues virales sur la toile, les 12 personnes citées dans cette affaire qui a eu lieu le jour de la Korité 2020, ont été entendues par un des substituts du procureur de la République. Malick et sa bande sont poursuivis pour les délits de pornographie de mineurs, corruption de mineurs, diffusion d’images à caractère pornographique, incitation à la débauche, entre autres délits, le délit d’association de malfaiteurs a été aussi retenu par le parquet.