Affaires des 94 milliards FCFA: Me El hadji Diouf encore face à la presse mardi

Me El Hadji Diouf, avocat de l’ancien inspecteur des Impôts et domaines, Mamour Diallo, accusé par l’opposant Ousmane Sonko, d’avoir détourné 94 milliards FCFA, fera face à la presse mardi.



Au cours de cette rencontre qui aura lieu au Café de Rome à 16H00, Me Diouf va présenter au peuple sénégalais un film inédit avec novelles révélations fracassantes sur l’affaire des 94 milliards FCFA, rapporte Les Echos.