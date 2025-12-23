CAN 2025: Nicolas Jackson s'offre un doublé face au Botswana

Nicolas Jackson a doublé la mise à la 57ᵉ minute. À l’origine de l’action, Pape Guèye a lancé l’offensive par une accélération avant de transmettre à Ismaïla Sarr. L’ailier a ensuite trouvé Jackson dans la surface. D’un contrôle maîtrisé, l’attaquant sénégalais a éliminé deux défenseurs botswanais d’un dribble avant d’ajuster le gardien Goitseone Phoko.



Le Sénégal creuse ainsi l’écart et mène désormais 2-0 face au Botswana.