FAR Limited règle le litige de 6 millions de dollars avec Woodside concernant les coûts pétroliers dans le projet Sangomar

FAR Limited a conclu un accord avec Woodside Energy concernant une créance de 6 millions de dollars américains liée à la vente de la participation de FAR dans le projet Le projet Rufisque Offshore, Sangomar Offshore, Sangomar Deep Offshore (RSSD) en 2021. Le litige faisait suite à une décision du ministère sénégalais de l'Énergie, du Pétrole et des Mines empêchant Woodside de recouvrer certaines dépenses pétrolières, ce qui a déclenché une obligation d'indemnisation en vertu de l'accord de vente initial.



Dans un communiqué, FAR s'engage à régler rapidement l'intégralité de la créance, pour laquelle elle a déjà provisionné les fonds nécessaires. « Cet accord préserve également les intérêts financiers de FAR en obligeant Woodside à rembourser, avant fin 2030, toute somme recouvrée ultérieurement auprès des autorités sénégalaises », note FAR.



Ainsi, la responsabilité immédiate de FAR est plafonnée, tout en laissant la possibilité d'un remboursement partiel et en réduisant l'incertitude à long terme pour les actionnaires.



Genèse de la cession des droits, obligations et intérêts à Sangomar



En juillet dernier, FAR Limited faisait face à cette réclamation de 6 millions 029 mille 899 dollars US, soit plus de 3 milliards de FCFA de la part de Woodside Energy. Il s’agit de la vente de sa participation dans le projet Sangomar. Il concerne la cession totale des 15 % des droits, obligations et intérêts, résultant des contrats de recherche et de partage de production d'hydrocarbures (CRPP) et des accords d'associations (AA) relatifs aux blocs de Rufisque offshore, Sangomar offshore et Sangomar offshore profond, par la société FAR Ltd au profit de sa société affiliée FAR Sénégal RSSD SA.



En 2021, la société a vendu à Woodside sa participation dans le projet. Sauf que le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines avait pris une décision définitive, en informant FAR que « Woodside n’est pas en mesure de récupérer les dépenses pétrolières qui ne sont pas directement liées aux activités d’exploration ».



Cette réclamation fait suite à une annonce antérieure du 31 janvier 2025, dans laquelle FAR avait révélé une obligation d'indemnisation potentielle envers Woodside, pouvant atteindre 6 803 355 USD pour des dépenses pétrolières similaires non recouvrables, avec la possibilité d'une réclamation supérieure à ce montant.



Conformément au contrat de vente et d'achat, « cette obligation d'indemnisation est subordonnée à la remise par Woodside d'une notification écrite de la réclamation, accompagnée d'informations détaillées, avant le premier anniversaire de la première vente de pétrole, une date limite qui approche à grands pays », a noté la société. Le désaccord porte sur l'interprétation et l'application des clauses d'indemnisation figurant dans le contrat de vente initial et sur la question de savoir si la dépense en question relève des obligations de FAR.

