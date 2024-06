Affaissement de la toiture du lycée Seydina Limamoulaye : Babacar Mbaye Ngaraf demande un audit des bâtiments scolaires

Suite à l'affaissement de la toiture de l’amphithéâtre du lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye, Babacar Mbaye Ngaraf, secrétaire général du syndicat O.I.S (Organisation des Instituteurs du Sénégal), interpelle le ministre de l'Éducation et celui en charge de l'Enseignement technique. Il demande un audit des bâtiments scolaires au Sénégal, soulignant que certains sont dans un état de délabrement avancé.



« Nous rendons grâce au bon Dieu de nous avoir épargné l’hécatombe qu’aurait pu créer cet affaissement, s’il s’était produit en plein jour et surtout aux heures de pointe. Toutefois, nous interpellons les ministres en charge de l'Éducation et de l’Enseignement technique pour toute disposition utile pour que la lumière soit faite et que les responsabilités soient situées et les mesures conséquentes prises », a déclaré Babacar Mbaye Ngaraf.



« C’est incompréhensible et inadmissible qu’un bâtiment public qui nous a coûté plusieurs dizaines ou centaines de millions puissent être dans une situation en moins de deux ans d’existence », a-t-il ajouté.



D’ailleurs, Babacar Mbaye Ngaraf demande un audit des bâtiments scolaires au Sénégal. « C’est encore une fois l’occasion pour nous de formuler un énième appel à l’endroit des autorités compétentes pour un audit des bâtiments scolaires dont certains en état de délabrements très avancés ont fini de priver de sommeils enseignants, élèves et parents d’élèves ».



Selon des informations, la police de Guédiawaye a ouvert une enquête sur cette affaire après avoir été saisie par le proviseur du lycée Limamoulaye.