Affiche Modou lo-Balla Gaye 2 : Gaston Mbengue s'en prend aux journalistes

Gaston Mbengue revient avec force, après une longue absence dans l’arène nationale. En effet, il décroche la plus grande affiche : Modou Lo-Bala Gaye 2, qui selon lui empêche certaines personnes de dormir. " On essaie de faire capoter mon combat Modou Lo-Balla Gaye ", a t-il lâché au micro de Senego.



Avant d'ajouter que : "ce combat aura au mois de janvier". Mais en ce qui concerne le lieu et la date exacts du grand duel entre Parcelles assainies et Guédiawaye, le Don King de l’arène Sénégalaise maintient le suspense. Car, pour lui il y a même des journalistes qui avancent que le combat n'aura même pas lieu.

Connu pour son franc-parler, Gaston Mbengue ne s'est pas priver de tacler certains professionnels de l'information qui, selon lui, sont trop dans les spéculations et dans la contradiction.