Affrontement entre forces de l’ordre et militants du Pastef : 20 blessés et plusieurs arrestations notés à Mbacké

Orange Taba saccagé, la station totale vandalisée et pillée. Ce sont entre autre les conséquences des affrontement entre les forces de sécurité et les partisans d’Ousmane Sonko. Ils ont donc bravé l’interdiction préfectoral du meeting. Vingt (20) blessés et plusieurs arrestations ont été notés.

