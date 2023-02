Affrontement entre forces de l’ordre et partisans de Sonko : la menace voilée du ministre de l’Intérieur

« Ce sera au prix de votre vie pour que force reste à la loi », a lancé Antoine Félix Diome ministre de l’Intérieur au lendemain des affrontements entre les forces de l’ordre et les partisans de Ousmane Sonko à Touba et à Mbacké. Cela faisait suite à l’interdiction de l’organisation du meeting du Pastef par le préfet. Il procédait à la pose de la première pierre du futur camp des GMI à Mbour.





« Je vais insister sur excellant travail du Groupement Mobile d’Intervention (GMI) de la police. C’est un travail qui est fait avec professionnalisme et rigueur. Je profite de cette tribune pour féliciter le personnel du GMI. Vous savez la vie de l’être humain est sacré et Cheikh Issa Sall a fait un rappel sur ça tout à l’heure. Abdoulahat Mbacké a annoncé des interdits. Il avait déclaré être prêt à en découdre avec les récalcitrants au prix de sa vie et de leur vie. De ses directives de serigne Abdoulahat Mbacké ont été maintenues par serigne Saliou qui lui, a dit que c’est au prix de la vie de cela qui font fit des interdis pour faire respecter ses consignes. Et lui, il va réserver sa vie à l’adoration de Dieu. Ce que je veux dire par là, est que nous aussi nous allons préserver nos vie pour nous soumettre au tout-puissant et les mettre au service des populations sous les instructions du Chef de l’État Macky Sall. Notre souhait est que tous les Sénégalais préservent leur vie. Mais nous notre vie, nous allons la réserver à l’adoration de Dieu », a déclaré Antoine Felix Abdoulaye Diome.





Antoine Diome s’exprimait à l’occasion de la pose de la première pierre du camp des GMI à Mbour. Le ministre de l’Intérieur soutient que c’est pour renforcer la sécurité dans la petite côte où sévit l’insécurité totale. Toujours selon le ministre, le gouvernement fera de son mieux pour que le chantier soit livré dans les plus bref délai, livre la RFM.