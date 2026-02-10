Exploration Onshore : Petrosen vise un financement de 55 milliards CFA

La compagnie pétrolière nationale, Petrosen, change de dimension. L’entreprise publique a annoncé son intention de piloter sa propre campagne d'exploration onshore. Selon des informations rapportées par l'agence Bloomberg, le Directeur Général de Petrosen Alioune Gueye, a confié que la compagnie nationale prévoit d'investir au moins 100 millions de dollars, environ 55 milliards de Francs CFA dès cette année, pour mener ses propres activités de prospection.



« Puisque nous avons fait des découvertes en mer, il est logique de penser que nous avons le même potentiel qu'à terre », a-t-il déclaré, tout en faisant référence aux succès dans les projets offshores, tels que Sangomar et GTA.



Selon le Directeur Général de Petrosen, l'exploration sur la terre ferme au Sénégal est restée au point mort pendant plusieurs décennies, les efforts étant concentrés sur l'offshore profond. Nous espérons réaliser une découverte majeure dans notre bassin terrestre d'ici la fin de l'année », a-t-il promit. Avec ce nouveau financement, Petrosen espère désormais inscrire son propre nom au bas des prochaines grandes découvertes du pays.