Affrontements entre agents municipaux et marchands ambulants à Rufisque : 10 blessés dont 2 dans un état grave

Dix (10) blessés dont deux (2) dans un état grave et 13 arrestations, c'est le bilan des volents affrontements qui se sont produits mercredi à Rufisque-Est, au marché central, entre agents municipaux et marchands ambulants.



Selon L'As quotidien, tout serait parti de la volonté des marchands ambulants de braver l'arrêté préfectoral interdisant toute vente sur la voix publique avec la pandémie du coronavirus. Dès les premières heures de la matinée, ces marchands qui sont pour la plupart des vendeurs de légumes et de condiments viennent pour s'installer.



Mais ils ont sur leurs talons les agents municipaux qui surveillent le marché. Ces derniers somment alors les marchands ambulants de vider les lieux sous peine de voir leurs bagages saisis. Une demande qui sonne comme une provocation. Cela va entraîner des échanges de propos aigre-doux qui vont aboutir à une bataille rangée.



Les limiers du commissariat central de Rufisque interviennent alors pour apaiser les tensions et séparer les deux parties.