Affrontements entre étudiants de Bambey : Deux déférés au parquet

Du nouveau dans l'affaire des affrontements du 17 février dernier entre pensionnaires de l'Institut de formation agricole et rurale (Isfar) et étudiants de l'Université Alioune Diop de Bambey (Uadb). Deux (2) des trente (30) étudiants arrêtés, ont été déférés au parquet du tribunal de la grande instance de Diourbel, hier, mercredi." L’AS", qui donne l’information, renseigne sur les chefs d’accusations qui pèsent sur les co-prévenus.L'un est accusé d'avoir jeté des pierres sur le véhicule du commissaire et l'autre pour s'être attaqué à un agent de police de Bambey.Les deux étudiants pourraient être jugés en flagrant délit .