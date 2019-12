Affrontements entre forces de l'ordre et pêcheurs à Mbour: le ministre Alioune Ndoye dépêché sur les lieux

Le ministre sénégalais de la Pêche et de l'économie maritime, Alioune Ndoye s'est rendu à Mbour (80km de Dakar), suite aux affrontements entre pêcheurs et policiers ayant occasionnés des blessés et des arrestations. Présentement, il serait en réunion à la préfecture avec les différents acteurs.



Des blessés et une cinquantaine d'arrestations ont été enregistrés lundi, à la suite d'affrontements entre forces de l'ordre et pêcheurs, rapporte la RFM. A l'origine, les occupants du du port de Mbour, avaient été sommés de déguerpir les lieux pour les besoins de la construction d'un nouveau Port. Une décision qu'ils contestent.



Selon Seneweb, un policier a été poursuivi par des manifestants qui l'ont tabassé. L'homme s'est ensuite réfugié dans une maison pour sauver sa peau. Les manifestants, déterminés, ne le lâchent pas.