Affrontements entre pêcheurs à Cayar ce mercredi: un mort annoncé et 18 personnes arrêtées

La tension est montée d'un cran ce mercredi dans la commune Cayar, localité située sur la grande côte sénégalaise. Des jeunes, furieux après que des pêcheurs de Mboro aient brûlés leurs camarades en pleine mer, se sont attaqués ce matin aux biens des Guet Ndariens (Saint-Louisiens) qui se trouvent dans leur localité, avant d'y mettre le feu. Dix huit (18) individus ont été arrêtés et conduits à la brigade de la gendarmerie de Thiès (70 kilomètres de Dakar) pour les besoins de l'enquête.



Selon la Rfm, les dégâts sont énormes. Des pertes estimées à des centaines de millions FCfa sont enregistrés. Un mort a été annoncé du côté des pêcheurs de Mboro. Selon une source de PressAfrik, la personne décédée avait disparu en mer depuis dimanche lors des affrontements. Il se nommait Lamine Niang.



Qui renseigne que des pêcheurs Guet-Ndariens sont prêts à rejoindre Cayar pour soutenir leurs parents Guet Ndariens. Le maire et les notables du village sont en train d'essayer de calmer les jeunes.



Du côté de Mboro, les pêcheurs sont sortis ce matin pour appeler l'Etat à gérer la situation.



A rappeler que plus de 15 jeunes pêcheurs de Cayar ont été brûlés en haute mer par ceux de Mboro. Il est reproché à ces derniers de pratiquer la pêche au mono-filament.



A noter que l'utilisation du filet à mono-filament est interdite au Sénégal depuis 1998 par la loi.