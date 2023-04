Affrontements entre pêcheurs de Mboro et de Kayar : les éléments nouveaux de l’affaire

Les affrontements entre pêcheurs de Kayar et de Mboro continuent de susciter l'émoi dans la région de Thiés. L’origine de ces violences qui a causé d’énormes dégâts reste flou même si certains affirment que ce sont les pêcheurs de Kayar qui sont responsables.



Ces sources révèlent que depuis 2005, ceux-ci refusent que d’autres personnes viennent pêcher dans leurs eaux ce qui fait qu’ils ne s’entendent pas avec leurs collègues de Mboro. Le jour des affrontements, les pêcheurs de Kayar qui se sont aventurés dans les eaux où pêcher ceux de Mboro. Ce qui a déclenché les hostilités qui ont découlé à de violentes bagarres entre les deux camps.



Abdourahmane Dieng qui fait partie des pêcheurs de Mboro parle « d’un mort originaire de Dagana et jure que ce sont ceux de Kayar qui ont planifié cette bagarre ». Il dit avoir par devers lui des enregistrements vidéos, dans lesquelles les pêcheurs de Kayar préparaient le combat en brandissant des armes et proférant des injures, renseigne notre source.



Après Kayar et Mboro dimanche dernier, le lundi 03 avril des pirogues apprenant à des pêcheurs de guet Ndar ont été brûlées à Kayar. Les pêcheurs de la langue de Barbarie sont très en colère et réclament justice. À Saint-Louis, une délégation de pêcheurs Guet-Ndariens s’est rendue après des autorités de la ville lundi après midi pour alerté sur les attaques que subissent les compagnons à Kayar. « Il faut une solution immédiate ! Avant que l'irréparable ne se produit. Le Président et le ministère de la Pêche sont avertis », ont-ils asséné.



Pour rappel, la bagarre entre les pêcheurs de Kayar et ceux de Mboro a eu lieu dans la nuit du Samedi à Dimanche. À en croire le maire de Kayar Alassane Ndoye, il y a 2 disparus, une centaine de blessés dont 5 cas graves aspergés d’essence puis brûlés.



À sa sortie de la réunion du comité de crise à la gouvernance de Thiès, le ministre de la Pêche et l’économie maritime, Pape Sagna Mbaye n’a donné aucune information assurant qu’il y aura apaisement entre les deux camps, car au moment que se tenait la réunion , les échauffourées avaient repris de bel à Kayar.