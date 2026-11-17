Le poste de police de Diamaguène Sicap Mbao a interpellé quatre(4) individus dans le cadre des affrontements entre supporters de lutteurs survenus le 1er novembre 2026. L'exploitation d'un renseignement opérationnel signalant leur présence à Tally Mame Diarra a permis leur arrestation grâce à la mise en place immédiate d'un dispositif de surveillance. Les mis en cause ont été trouvés en possession de dix-huit képas de drogue dite kush, soit neuf képas chacun. Ils ont été écroués pour « troubles à l'ordre public, actes de vandalisme ayant entraîné un meurtre, et trafic de drogue ».



Ces interpellations font suite à l'arrestation de deux premiers suspects les 3 novembre 2026, liée au meurtre d’un jeune homme tué à Fass Mbao lors d'échauffourées opposant des supporters d'un lutteur de Yeumbeul à des jeunes de Fass Mbao. Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs ont procédé, le 16 novembre 2026, à deux nouvelles arrestations en lien avec le même homicide. L'enquête a notamment révélé que l’un de ces nouveaux suspects aurait volé une moto au cours des affrontements avant de la revendre à un tiers. Les investigations se poursuivent.