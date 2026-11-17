Papa Ibrahima Senghor a lors d’une conférence de presse tenue à Mbour exigé des mesures institutionnelles et judiciaires strictes à l'encontre le leader de Pastef. Le responsable politique a déclaré qu’ »Ousmane Sonko ne participera plus à aucune élection au Sénégal, parce qu’il n’aime pas le Sénégal». Papa Ibrahima Thiam a estimé que l’ex Premier ministre ne porterait pas d'affection au pays. « Mon souhait est que dès demain ou le deux (2) décembre, lors de la dissolution de l’Assemblée nationale qu’on rappel à Ousmane Sonko qu’il a été jugé par contumace », a lancé le membre de Kiiray tout en réclamant la réactivation du dossier judiciaire concernant l'affaire « Adji Sarr » afin que la justice fasse son travail. « La place d’Ousmane Sonko c'est en prison », a jugé Papa Ibrahima Thiam.