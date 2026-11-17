Le milieu de terrain Pape Gueye a atteint la barre des cinquante sélections avec l’équipe nationale du Sénégal à l'issue du match disputé hier face au Soudan, annonce la Fédération sénégalaise de football (FSF). Le joueur totalise également huit (8) réalisations sous le maillot national.
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