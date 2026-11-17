Le coup d’envoi de la rencontre opposant les Lions au Soudan du Sud sera donné dans quelques minutes. L’équipe nationale aborde ce match décisif des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23 avec l’ambition de s’imposer.
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