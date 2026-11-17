Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, dirige la délégation sénégalaise au Forum Schuman sur la sécurité et la défense à Bruxelles les 17 et 18 novembre 2026. Il a rencontré M. Magnus Brunner, commissaire européen aux Affaires intérieures et à la Migration, en marge de cet événement. Les discussions ont ciblé le phénomène migratoire et la responsabilité partagée des pays d’origine, de transit et de destination. Les deux responsables ont réitéré leur engagement à consolider le partenariat bilatéral à travers une démarche concertée, équilibrée et attachée à la dignité humaine.
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