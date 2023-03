Affrontements marché Sandaga: quinze commerçants ont été arrêtés

Des affrontements ont eu lieu au marché Sandaga de Dakar hier Mardi entre commerçants et forces de l’ordre. Les commerçants étaient très en colère contre le préfet qui, selon eux, aurait donné l’ordre de détruire 49 cantines sans sommation, rapporte Rfm.



Mamadou Moustapha Touré, Secrétaire général à la communication de l’Unacois section Sandaga, soutient que «les dommages causés sont estimés à plus de deux milliards».



Des commerçants ont été arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la police. Ces derniers pourraient être poursuivis pour trouble à l’ordre public et participation à une manifestation non autorisée.



Très déterminés, ces commerçants comptent descendre dans la rue si une solution n’est pas trouvée à leurs revendications. Ces marchands souhaitent la réhabilitation de leurs cantines sur le même site.