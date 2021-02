Afghanistan: 5 morts et 2 blessés dans trois attaques à Kaboul

Trois explosions de mines ont secoué trois quartiers distincts de Kaboul ce samedi matin 20 février tuant cinq personnes et en blessant deux autres, dont des membres des forces de sécurité afghanes et des civils, selon la police. Selon Ferdaws Faramarz, porte-parole de la police de la capitale, la première explosion a blessé deux civils, la deuxième a tué «deux militaires, et une femme», et la troisième deux officiers de police. Selon plusieurs sources sécuritaires, au moins deux des victimes de la seconde attaque travaillaient pour le ministère de la Défense, qui n'a pas souhaité confirmer cette information. Les explosions n'ont pas été revendiquées et une enquête et en cours selon la police.