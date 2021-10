Afghanistan: des dizaines de morts après des explosions dans une mosquée de Kandahar

Les images sont pour l'instant impossible à authentifier. Mais celles qui circulent sur les réseaux sociaux montrent des corps ensanglantés étendus sur le sol à l'intérieur de la mosquée Fatemieh, également connue sous le nom de mosquée Imam-Bargah.



Selon une source médicale, au moins 32 personnes ont été tuées et 53 blessées dans une ou plusieurs explosions survenues vendredi midi dans cette mosquée chiite de la ville de Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan. L'explosion a touché le lieu de culte chiite, situé dans le centre de Kandahar, au moment de la grande prière hebdomadaire du vendredi.



« Nous sommes attristés d'apprendre qu'une explosion a eu lieu dans une mosquée de la confrérie chiite (...) de la ville de Kandahar, dans laquelle un certain nombre de nos compatriotes ont été tués et blessés », a tweeté le porte-parole taliban du ministère de l'Intérieur, Qari Sayed Khosti.



Trois explosions

Un témoin, ayant requis l'anonymat, a raconté à l'AFP avoir entendu trois explosions, une à la porte principale de la mosquée, une autre dans sa partie sud et la dernière là où les croyants viennent faire leurs ablutions. Une quinzaine d'ambulances se sont rendues sur place alors que les forces de sécurité talibanes ont été déployées aux abords du site, dont l'accès restait bloqué, a constaté l'AFP.



Ces explosions surviennent exactement une semaine après un attentat-suicide contre une mosquée chiite de Kunduz, dans le nord-est de l'Afghanistan. L'attentat, qui avait fait plusieurs dizaines de victimes, avait été revendiqué par l'organisation État islamique. Depuis l'arrivée au pouvoir des talibans, les attentats attribués au groupe EI se multiplient dans le pays, posant de sérieux défis sécuritaires au régime de Kaboul.