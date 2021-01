Afghanistan: les négociations de paix reprennent

C’est un bras de fer qui s’engage. La délégation envoyée par Kaboul plaide pour un cessez-le-feu et pour le maintien de la Constitution démocratique afghane. Les talibans souhaitent, eux, un émirat islamique basé sur la charia et refusent de déclarer une pause dans les combats.



Depuis qu’elles ont commencé en septembre dernier, ces négociations de paix s’annoncent difficiles et longues tant les deux parties défendent deux projets de société incompatibles.



Campagne de terreur

Pendant ce temps en Afghanistan, une campagne de terreur est en cours. Les assassinats de journalistes, de défenseurs des droits de l’homme, de représentants de l’État et de religieux se multiplient. Cinq journalistes ont été tués depuis le mois de novembre. Certains meurtres ont été revendiqués par le groupe État islamique mais les autorités afghanes ainsi que certains officiels américains accusent ouvertement les talibans.



Une grande partie de la population ne cache pas ses craintes face au retrait annoncé des troupes étrangères. Mi-janvier, il ne devrait rester que 2 500 soldats américains contre 12 000 il y a un an. Les États-Unis se sont engagés en fevrier l’année dernier, auprès des talibans, à retirer la totalité de leurs troupes d’Afghanistan d’ici mai prochain.