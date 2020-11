Afghanistan: violente attaque armée dans l'université de Kaboul

« Les ennemis de l'Afghanistan, les ennemis de l'éducation sont entrés dans l'Université de Kaboul, a déclaré Tariq Arian, porte-parole du ministère de l'Intérieur lors d'une conférence de presse. Les forces de sécurité sont présentes dans la zone pour tenter de contrôler la situation. »



Pas revendiquée pour l'instant, l'attaque armée a débuté avant l'arrivée prévue de responsables du gouvernement pour l'ouverture de la foire littéraire, a ajouté Hamid Obaidi, porte-parole du ministère de l'Enseignement supérieur.



Selon son collègue du ministère de l'Intérieur, plusieurs personnes ont été secourues et évacuées du campus. Huit personnes, dont des étudiants et des enseignants, ont été hospitalisées, a précisé Masooma Jafari du ministère de la Santé.



« Nous étions en train d'étudier dans nos classes quand soudain nous avons entendu une rafale de coups de feu dans l'université, a confié à l'AFP Fraidoon Ahmadi, 23 ans, qui étudie sur le campus. Certains étudiants ont fui. C'est le chaos et les étudiants sont terrifiés. » Ahmadi et plusieurs condisciples ont été assiégés pendant plus de deux heures avant d'être évacués. « Nous étions effrayés et pensions que c'était sans doute le dernier jour de notre vie. Les garçons et les filles criaient, priaient et appelaient à l'aide. Je n'ai pas de mot pour expliquer comment nous avons survécu à l'attaque armée d'aujourd'hui dans notre université. »



La semaine dernière, au moins 24 personnes, des étudiants pour la plupart, ont péri dans un attentat-suicide contre un centre éducatif dans l'ouest de Kaboul, revendiqué par le groupe État Islamique.



En 2018, l'université de Kaboul avait déjà subi un attentat-suicide revendiqué par l'EI. Il avait tué des dizaines de personnes, surtout des adolescents. Deux ans plus tot, l'attaque de l'université américaine de Kaboul avait fait 16 morts.