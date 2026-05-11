Africa Forward 2026 : les patronats africains et français appellent à un nouveau pacte d'investissement productif

Les organisations patronales africaines et française ont rendu public, ce lundi 11 mai à Nairobi, une déclaration commune à l'occasion du Sommet Africa Forward 2026. Elles y appellent à une refonte profonde du partenariat économique entre la France et l'Afrique, désormais axée sur le co-investissement productif, la création d'emplois durables et la transformation industrielle du continent.



Face à un environnement international en pleine recomposition, tensions géopolitiques, enjeux de souveraineté économique, transitions énergétique et numérique accélérées, l'Afrique et la France partagent, selon elles, « une responsabilité commune de bâtir un partenariat clair dans ses priorités, ambitieux dans ses objectifs et résolument orienté vers l'action ».



Une priorité absolue : l'investissement productif structurant



Dans leur déclaration, les patronats estiment que le partenariat doit dépasser la logique des flux financiers dispersés pour entrer dans « une nouvelle phase ». Le principe, simple mais exigeant, est le suivant : « construire ensemble les chaînes de valeur, les capacités industrielles et les compétences de demain ».



Les organisations représentant le secteur privé affichent quatre ambitions majeures faire de l'investissement et du co-investissement productif le moteur du partenariat ; bâtir des chaînes de valeur industrielles plus intégrées, résilientes et ancrées localement ; capter le dividende démographique via l'emploi productif, les compétences et l'entrepreneuriat ; et adopter une vision prospective d'une croissance plus vigoureuse et mieux partagée.



Elles soulignent la nécessité de passer d'une logique de financements dispersés à des investissements structurants et ciblés, capables d'entraîner l'ensemble des filières, de l'amont à l'aval. « L'investissement productif est la condition première de la transformation économique, de la création d'emplois et de la souveraineté industrielle », insistent les signataires.



Répondre aux aspirations des jeunesses



Pour concrétiser cette vision, les patronats proposent la création de fonds sectoriels franco-africains associant capitaux publics et privés, couvrant toute la chaîne de valeur (amont, transformation, distribution).



Ils appellent par ailleurs à : la promotion de montages financiers combinant subventions, prêts concessionnels, garanties, capital-investissement, financement participatif et dette ; la mise en place de garanties de change et de paiement mutualisées pour réduire le risque perçu et abaisser le coût du capital et la création d'un guichet unique franco-africain d'ingénierie financière destiné à accompagner les PME dans la structuration de projets bancables.



Au-delà des considérations macroéconomiques, la déclaration met en avant une exigence sociale forte : répondre aux aspirations des jeunesses africaine et française, « dynamiques, en quête d'opportunités, d'emplois qualifiés et d'entrepreneuriat ».



Les patronats invitent désormais les hautes autorités africaines et françaises à s'engager aux côtés de leurs secteurs privés pour franchir cette nouvelle étape structurante. Le sommet Africa Forward, qui se tient les 11 et 12 mai à Nairobi, offre selon eux la tribune idéale pour transformer ces engagements en actions concrètes.

