Saint-Louis : le gouvernement livre les premiers logements sociaux et infrastructures de Djougop face à l'érosion côtière

Le gouvernement poursuit sa politique de résilience face aux effets de l’érosion côtière à Saint-Louis. En déplacement, samedi à Djougop, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, Moussa Bala Fofana, a procédé à la remise des clés de logements sociaux aux ayants droit, ainsi qu’à l’inauguration de plusieurs infrastructures sociales et marchandes réalisées dans le cadre du Projet de Relèvement d’Urgence et de Résilience.







Cette visite ministérielle s’inscrit dans le vaste programme de relogement des populations affectées par l’avancée de la mer dans la Langue de Barbarie, zone fortement exposée à l’érosion côtière et à la montée des eaux depuis plusieurs années. À travers ce projet piloté par l’Agence de Développement Municipal, les autorités entendent apporter une réponse durable à la vulnérabilité environnementale qui menace des centaines de familles.







Au total, 436 villas sont prévues dans le cadre du programme de logements sociaux. Les habitations se déclinent en trois catégories avec 257 villas de type rez-de-chaussée, 135 logements de type R+1 et 44 unités de type R+2. Selon les autorités, 307 logements ont déjà été livrés, représentant un taux d’exécution de 70 %.







Outre le volet habitat, le projet comprend plusieurs infrastructures destinées à améliorer les conditions de vie des populations relogées. Un poste de santé accompagné d’une maternité multifonctionnelle a ainsi été inauguré. Édifié sur une superficie de 1 700 mètres carrés, l’établissement doit permettre de renforcer l’accès aux soins dans cette nouvelle zone d’habitation.







Les autorités ont également procédé à l’ouverture du marché moderne de Djougop. Implanté sur 8 000 mètres carrés, l’infrastructure commerciale comprend 12 boutiques, 28 cantines ainsi que plusieurs espaces dédiés aux activités économiques et communautaires. Des équipements socioculturels ont aussi été mis à la disposition des populations.







À travers cette opération, l’État du Sénégal veut afficher une nouvelle approche dans la conduite des projets publics. Le ministre Moussa Bala Fofana a déclaré que la responsabilité du gouvernement est de remettre de l’ordre, de restructurer les mécanismes de mise en œuvre, de renforcer la gouvernance des projets et de réorienter l’action publique vers les priorités réelles des populations.







Le membre du gouvernement a également insisté sur une gestion fondée sur l’efficacité, la transparence et les résultats, dans un contexte où les enjeux liés à l’aménagement du territoire et à l’adaptation climatique deviennent de plus en plus pressants au Sénégal.

