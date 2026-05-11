Santé maternelle : les initiatives Sasa et Samasha

Les initiatives Sasa et Samasha ont été officiellement lancées ce lundi à Dakar avec pour mission principale la mobilisation de ressources financières destinées à relever les défis de la santé maternelle, néonatale et infantile au Sénégal. Ce programme met l'accent sur la promotion de la planification familiale comme levier de réduction de la mortalité au sein du système de santé national.







Selon Patrick Mugirma, directeur régional du consortium Sasa, l’objectif est de mener un plaidoyer législatif en mobilisant les parlementaires pour renforcer leur rôle dans le financement national de la planification familiale. La stratégie repose également sur l'établissement de partenariats formels et de mécanismes de coordination entre les équipes régionales et les acteurs politiques. Le consortium entend soutenir les priorités définies par l’État sénégalais tout en travaillant étroitement avec les communautés pour garantir le respect des réalités culturelles locales.







Le conseiller technique du ministre chargé de la Coopération, Cheikh Tidiane Guèye, a souligné les progrès notables enregistrés par le Sénégal. Le taux de mortalité maternelle est ainsi passé de 510 à environ 150 décès pour 100 000 naissances vivantes. Malgré cette réduction significative, les autorités estiment que les efforts doivent être intensifiés, notamment par l'augmentation des budgets de santé, la disponibilité de personnel qualifié et l'amélioration de l'accès aux équipements pour mieux protéger les mères et les enfants.







De son côté, la Direction de la santé de la mère et de l’enfant, par la voix de Ndèye Awa Diagne, a précisé les nouveaux défis à l'horizon 2028. Si environ 900 000 femmes utilisent actuellement une méthode contraceptive, permettant d'éviter 353 000 grossesses non désirées et 640 décès maternels, le pays vise désormais un taux de prévalence de 46 %. Le renforcement de la planification familiale reste donc une priorité majeure pour combler les besoins non satisfaits et sécuriser la santé des populations les plus vulnérables.

