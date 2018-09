Afrique: Un million de jeunes arrivent chaque mois sur le marché du travail, selon un ministre ivoirien

« Selon les statistiques concernant notre continent où 63% des personnes ont moins de 25 ans, en moyenne, chaque mois, 1 million de jeunes arrivent sur le marché du travail », a révélé Mamadou Touré.



Emploi: 1 million de jeunes arrivent chaque mois sur le marché du travail en Afrique, selon Mamadou Touré



Le ministre ivoirien de la Promotion de la jeunesse et l’Emploi des jeunes, Mamadou Touré, a révélé ce jeudi 13 septembre, à Abidjan, qu’un million de jeunes arrivent chaque mois sur le marché du travail en Afrique. Il s’exprimait ainsi à l’ouverture du 5e sommet des partenaires sociaux pour l’emploi en Afrique.



Poursuivant, le ministre a indiqué que « la population active s’accroît de 18 millions chaque année et que 80% des emplois sur le continent sont dans l’informel ». Avant d’expliquer que la Côte d’Ivoire a déployé de nombreux efforts en vue d’apporter une réponse à la problématique de la crise de l’emploi.



Toutefois, dit-il, malgré ces résultats obtenus, l’emploi surtout celui des jeunes reste un défi important et une priorité pour le gouvernement ivoirien.



fratmat.info