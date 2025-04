Afrique centrale: la BEAC met en circulation une nouvelle gamme de pièces de monnaie

La Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) a officiellement lancé, le 2 avril 2025, la mise en circulation d’une nouvelle gamme de pièces de monnaie baptisée « type 2024 ». Cette initiative vise à moderniser et à renforcer l'utilisation des paiements en espèces dans les six pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), où les pièces de monnaie se faisaient de plus en plus rares.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">