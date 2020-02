Afrique du Sud: South African Airways suspend ses vols intérieurs

En Afrique du Sud, les détails du plan de restructuration de South African Airways (SAA) ont été dévoilés ce jeudi 6 février par les conseillers en charge du sauvetage de l'entreprise publique.

À partir du 29 février prochain, SAA n'assurera plus la liaison entre Johannesburg et Abidjan via Accra. Les vols reliant la capitale économique sud-africaine à Entebbe en Ouganda et à Luanda en Angola seront également arrêtés ainsi que ceux à destination de la Chine ou encore du Brésil.



« Sabotage économique »



Mais ces mesures d'économie soulèvent de nombreuses inquiétudes en Afrique du Sud. Le gouverneur de la province du Kwazulu-Natal a notamment critiqué la suppression de la ligne reliant Johannesburg à la métropole de Durban, sans que les élus locaux en soient informés. Cette décision équivaut au « sabotage économique » de la région selon lui. Même colère du côté des syndicats qui n'ont pas non plus été consultés et qui craignent « un impact dévastateur sur les emplois ».



South African Airways emploie 5 000 salariés et sa dette auprès de l'État et des banques s'élèverait à près de 1 milliard d'euros. Visée par l'enquête sur les scandales de corruption de l'ère Jacob Zuma, la compagnie aérienne sud-africaine a bénéficié d'un prêt d'urgence de 213 millions d'euros au mois de janvier, pour tenter d'échapper une nouvelle fois à la faillite.