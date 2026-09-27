Guinée: les hommages se multiplient après la mort de l'opposant et ancien Premier ministre Sidya Touré

En Guinée, l’annonce de la disparition de Sidya Touré a rapidement provoqué une vague d’émotion dans le pays. Le Premier ministre Bah Oury salue la mémoire d’une « figure marquante de la vie politique en Guinée pendant trois décennies » et d’un « réformateur pragmatique ». L’ancien président Alpha Condé rend hommage à « un homme qui a consacré son existence au service de la République ». Ousmane Kaba, du parti PADES, regrette la disparition d’un « grand frère », tandis que l’ancien Premier ministre François Louncény Fall évoque un « destin malheureusement inachevé ».



L’opposant Cellou Dalein Diallo lui aussi en exil à Abidjan, salue de son côté la mémoire d’un compagnon de lutte et d’un ami. « On était alliés en 2010 pour le second tour, on a été spoliés ensemble et ensuite on a lutté ensemble contre le troisième mandat. Et là aussi, on a perdu 104 militants ensemble. »



Je perds un compagnon de lutte et donc il a contribué vraiment à instaurer, à promouvoir la culture démocratique, le débat dans le pays malgré les difficultés.



Fodé Baldé, secrétaire national chargé de la communication de l’UFR, a confirmé le décès et témoigné de la profonde émotion suscitée par cette disparition, rapporte notre correspondant à Conakry Moktar Bah. « C’est avec beaucoup de peine que nous avons appris le rappel à Allah du président Sidya Touré. Ce monsieur m’a tout donné, c’est un monsieur qui a tout fait pour ce pays. »



Ses compagnons de lutte nourrissent des regrets de voir leur leader tirer sa révérence sans avoir exercé la magistrature suprême en Guinée. Barry Boubacar est membre du bureau politique de l’UFR, la formation politique de Sidya Touré, aujourd’hui dissoute. « Quand ce genre de compétences part, c’est une bibliothèque qui part. C’était une école, il a fait tout ce qu’il faut, il a mené des campagnes, il s’est battu, il avait un programme, il avait une équipe. Mais si son destin n’était pas de devenir chef d’État, eh bien il ne l’a pas été. »



Ses proches, membres de sa famille ou sympathisants, se sont retrouvés chez l’un de ses frères pour faire leur deuil. « Il a apporté beaucoup de choses en Guinée, il est parti avec tous les honneurs du monde. C’était un homme intègre, un homme compétent que nous avons connu, un homme rigoureux dans le travail. Son destin est arrivé, c’est quelqu’un qui nous était cher. »

