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RDC: les obsèques d’un opposant mort lors de la marche du C64 empêchées à Kinshasa

En République démocratique du Congo (RDC), les obsèques de Manassé Lomboto, jeune opposant qui a succombé à ses blessures infligées lors de la marche de l’opposition du 15 septembre contre toute modification de la Constitution, ont été empêchées samedi 26 septembre 2026 à Kinshasa. Alors que sa famille et la plateforme C64 s’apprêtaient à conduire la dépouille au cimetière, les autorités ont ordonné son maintien à la morgue, au nom d’une enquête judiciaire.



RDC: les obsèques d’un opposant mort lors de la marche du C64 empêchées à Kinshasa
Après une veillée funéraire vendredi, le recueillement devait se poursuivre samedi en RDC au Centre hospitalier universitaire du Cinquantenaire, où la dépouille était conservée depuis dix jours. Sur place, plusieurs figures de la coalition de l’article 64, notamment Martin Fayulu, Jean-Marc Kabund, Franklin Tshiamala et Delly Sessanga, ont trouvé des dizaines de policiers déployés, munis d’une réquisition.
 
Dans ce document, la procureure de la République demande à l’établissement de « continuer à garder le corps jusqu’à la fin des enquêtes judiciaires ». Une décision qui a provoqué la colère et les pleurs de la famille, ainsi que des échanges tendus avec les forces de l’ordre. Sans effet : l’inhumation a été reportée à une date ultérieure. Une situation au préjudice notamment de la C64, qui avait pris en charge les obsèques.
 
La réquisition a été signée samedi, un jour non ouvrable dans l’administration congolaise. Une source judiciaire haut placée la juge tardive et inopportune. Elle souligne que la dépouille a déjà été embaumée, ce qui, selon cette source, limite désormais les possibilités d’obtenir certains éléments utiles à l’enquête.
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RFI

Dimanche 27 Septembre 2026 - 11:49


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