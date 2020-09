Afrique du Sud: décès de George Bizos, avocat de Nelson Mandela

George Bizos est arrivé en Afrique du Sud à l’âge de 13 ans. Il fuyait avec son père la Grèce, alors occupée par les Nazis sous la Seconde guerre mondiale.



Etudiant en droit, il rencontre Nelson Mandela sur les bancs de l’université, et deviendra ensuite son avocat lors de son combat contre l’apartheid. Il représentera notamment le père de la Nation Arc-en-ciel lors du procès de Rivonia, et lui permettra d’échapper de justesse à la peine de mort. Les deux hommes garderont par la suite des liens très forts.



Lors de la chute du régime, George Bizos continue à jouer un rôle important en participant à la rédaction de la Constitution. Il prendra également part à l’élaboration de la Commission vérité et réconciliation, et deviendra l’avocat de familles de victimes, comme Steve Biko ou Chris Hani.



En 2012, il est scandalisé par le massacre de 34 mineurs à Marikana. À 84 ans, il reprend alors le chemin des tribunaux pour plaider la cause des 34 mineurs abattus par la police sud-africaine.



Le président Cyril Ramaphosa a dès l’annonce de sa mort salué la mémoire « d’un des avocats qui a énormément contribué à l'accomplissement de notre démocratie ».