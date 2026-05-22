TOLAC 14 : Le Sénégal bat le Nigeria (3-2) et conserve sa couronne de champion de la CEDEAO

Le Sénégal conserve sa suprématie sur l'arène ouest-africaine. Les Lions de la lutte ont remporté le titre de champion général de la 14e édition du Tournoi de lutte africaine de la CEDEAO (TOLAC 14), à l'issue d'une compétition de trois jours organisée au stade de football de Serrekunda East, en Gambie.







Lors d'une finale par équipe très disputée, la sélection sénégalaise a pris le meilleur sur le Nigeria en s'imposant sur le score de 3 combats à 2. Cette victoire permet au Sénégal de conserver sa couronne continentale et de décrocher le trophée de champion, les médailles d'or ainsi qu'une prime de 10 000 $. Le Nigeria s'adjuge la deuxième place du podium avec une récompense de 6 000 $, tandis que la Gambie, pays organisateur de cette édition, se classe troisième et empoche la somme de 3 000 $ dans la catégorie par équipe.







Le tournoi, qui a réuni les délégations de la sous-région, s'est articulé autour de plusieurs compétitions de haut niveau réparties par classes de poids, mettant en valeur la technicité et le dynamisme de la lutte traditionnelle en Afrique de l'Ouest.

