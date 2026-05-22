Éducation : Le ministère juge « atteints » les objectifs du CFEE blanc national

Le ministère de l'Éducation nationale dresse un bilan satisfaisant du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) blanc national. Dans un communiqué officiel signé ce jeudi 21 mai 2026 par le Directeur Daouda Gueye, les autorités éducatives affirment que les objectifs de cette évaluation à grande échelle ont été pleinement atteints, permettant de tester grandeur nature le nouveau dispositif avant l'examen officiel de juin.







Cet essai du dispositif intitulé « gestion du CFEE dans le centre » avait pour but principal de vérifier la fluidité des opérations et le respect des délais pour la publication des résultats. Il a également permis d'identifier en amont des non-conformités et des dysfonctionnements dans certains centres de composition.





Le ministère assure que toutes ces anomalies seront corrigées à temps grâce à des mesures de remédiation ciblées. Tout en félicitant les candidats et en remerciant les acteurs du niveau déconcentré, l'autorité cherche à rassurer l'ensemble de la communauté éducative sur l'optimisation et la sécurité du processus final.

