Afrique du Sud : l’audience de Kemi Seba de nouveau reportée au 11 mai, "aucune" demande d’extradition du Bénin

Le militant panafricaniste, Kemi Seba, a été arrêté en Afrique du Sud le 13 avril 2026. Selon un message publié sur ses réseaux sociaux, l’audience consacrée à sa demande de libération sous caution "n’a pas pu être examinée ce jour (mercredi)" à Pretoria. "Pour des raisons liées au respect des droits de la défense, le tribunal a décidé de repousser l’examen du dossier au 11 mai 2026", précise-t-il.



Le mis en cause est visé par une accusation du parquet. Toujours selon son communiqué, il est soupçonné de préparer "des attentats en Europe", une charge qualifiée de "loufoque" par ses soutiens, dénonçant "le caractère de cette accusation" retenue à son encontre.



"Par ailleurs, aucune demande d’extradition vers le Bénin n’a été déposée à ce jour par les autorités béninoises. Cette absence est présentée par la défense comme une confirmation de l’amateurisme de Cotonou dans la gestion du dossier", conclu le communiqué.



Pour rappel, le Bénin a émis un mandat d'arrêt international contre son ressortissant Kemi Seba. Ce dernier est accusé d'avoir soutenu la tentative de coup d'Etat de fin 2025 contre le Président Patrice Talon.