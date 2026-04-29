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Mali: après les attaques, Assimi Goïta affirme que la situation d'une «extrême gravité» est «maîtrisée»

Invisible depuis samedi 25 avril, jour des premières attaques contre plusieurs localités du Mali, le chef de la junte, le général Assimi Goïta, est donc réapparu ce mardi 28 avril. La situation reste tendue au Mali, après les attaques coordonnées, les 25 et 26 avril, des jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim) et du Front de libération de l'Azawad (FLA), contre plusieurs villes. Lors de ces attaques, le ministre de la Défense Sadio Camara a été tué et les forces rebelles ont pris le contrôle de Kidal.



Mali: après les attaques, Assimi Goïta affirme que la situation d'une «extrême gravité» est «maîtrisée»
Le général Assimi Goïta tente de reprendre la main, assure notre correspondant régional, Serge Daniel. Il a probablement manqué à ses troupes pendant les quatre derniers jours. Invisible ou jouant à l'invisible, son absence a suscité de nombreux commentaires, généralement négatifs. Et ce mardi, il a effectivement rencontré à Bamako l'ambassadeur russe dans la capitale malienne. La Russie, partenaire stratégique du Mali, dont les forces ont abandonné l'armée malienne sur le terrain face à l'avancée des rebelles.

Assimi Goïta s'est également rendu dans un hôpital de la capitale pour réconforter les militaires blessés au combat. Il n'a pas parlé, pas un seul mot.

« La situation est maîtrisée », assure Assimi Goïta
Durant la soirée, le chef de l'État malien a décidé de s'adresser à la nation. Durant près d'une dizaine de minutes, Assimi Goïta est revenu sur les événements du week-end qu'il qualifie « d'attaques coordonnées d'une extrême gravité » stoppées par les forces armées maliennes. « Un violent coup d'arrêt a été donné aux assaillants qui ont voulu installer un climat de violence », complète-t-il.Le chef d'État malien s'est voulu rassurant durant son allocution : « le dispositif est renforcé, la situation est maîtrisée, et les opérations de recherche et de renseignements se poursuivent ». Assimi Goïta a ensuite pris le temps d'évoquer : « Notre peuple a fait un choix, celui de la souveraineté et de la dignité. Ce choix est l'expression d'une volonté nationale assumée et affirmée. Il a un prix et nous en sommes conscients. Ce choix est le seul chemin qui vaille, si nous voulons offrir à nos enfants un avenir libre, juste et prospère ».

Le sursaut national est indispensable selon le président de la transition du Mali pour poursuivre la lutte contre le terrorisme qui promet que les forces armées continueront d'agir jusqu'au rétablissement durable de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. « Nous devons garder à l'esprit que c'est dans l'épreuve qu'une nation doit conforter sa cohésion. Nous devons tous nous ériger contre la division et la fracture sociale. »

Durant sa prise de parole, Assimi Goïta a également mis en garde la population contre la propagation de rumeurs. « Le Mali a besoin de lucidité et non de panique », a-t-il expliqué.

Assimi Goïta conclut sa prise de parole en louant la qualité de la coopération avec les partenaires stratégiques du Mali, notamment la fédération de Russie.
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Mercredi 29 Avril 2026 - 09:49


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