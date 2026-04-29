Éducation : Le Sénégal lance la rédaction d'une encyclopédie sur ses grandes figures religieuses

Cette initiative s'inscrit dans une volonté de reconquête de la souveraineté culturelle. Selon le ministre, il s'agit de proposer des modèles universels issus du patrimoine sénégalais afin de résister à la standardisation culturelle mondiale. En documentant la vie et les œuvres des personnalités religieuses qui ont façonné la société, le gouvernement entend doter le pays d'un outil pédagogique structurant pour libérer le potentiel intellectuel des nouvelles générations.
La réalisation de cette œuvre de référence repose sur une approche pluridisciplinaire et inclusive. Le comité de rédaction mobilisera des historiens, des chercheurs et des archivistes, mais aussi des détenteurs de savoirs traditionnels issus des différentes confréries et écoles religieuses du pays. Cette synergie vise à garantir une rigueur académique irréprochable tout en respectant la dimension spirituelle et endogène de l'histoire du Sénégal.
Au-delà de l'aspect purement historique, l'encyclopédie a pour vocation de consolider la cohésion sociale et le dialogue interreligieux. En valorisant ce patrimoine immatériel, le ministère de l’Éducation nationale ambitionne de faire rayonner la culture sénégalaise au-delà des frontières africaines. Les experts mobilisés ont été invités à faire preuve d'une grande rigueur scientifique pour assurer la crédibilité et la pérennité de ce futur ouvrage de référence nationale.
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