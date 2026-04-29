Bamako: les obsèques du ministre Sadio Camara prévues ce jeudi 30 avril, cinq jours après son décès

Les funérailles de l'ancien ministre malien de la Défense et des Anciens combattants, le général de corps d’Armée Sadio Camara, se tiendront le 30 avril 2026, à partir de 10 heures, à Bamako, selon des informations de l'Agence de France Presse.



Pour rappel, le Général Sadio Camara a été tué dans les attaques du 25 avril 2026 ayant ciblé sa résidence à Kati, en périphérie de la capitale, et plusieurs localités du pays. L’attaque a été revendiquée par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) dans le cadre d’une offensive coordonnée avec des forces touarègues.



Malgré ces événements, les autorités maliennes s’efforcent de rassurer l’opinion. Dans une adresse à la nation, hier soir, le chef de l’État, le général Assimi Goïta, a affirmé que la situation sécuritaire du pays était sous contrôle.

