Afrique du Sud: la commission électorale proclame les résultats des municipales, l'ANC enregistre un cinglant revers

Qualifiant le scrutin de « juste et libre », la commission électorale sud africaine a proclamé dans la soirée du dimanche 8 novembre les résultats officiels des élections locales qui se sont déroulées en Afrique du Sud mercredi 4 novembre. Et, comme annoncé, elles se soldent par un nouveau revers de l'ANC qui ne récolte qu'un peu plus de 30% des suffrages sur l'ensemble du pays. S'il reste certes le premier parti en terme de voix, le Congrès national africain n'est pas parvenu à répondre à la colère des électeurs face au manque de services de base, réalisant même son pire score depuis la fin de l'apartheid toutes élections confondues...



Face à cette déconvenue, le président Cyril Ramaphosa, qui a pris la parole peu après la proclamation des résultats, est pourtant resté très neutre : s'exprimant en tant que chef de l'État et non chef de parti, celui-ci s'est contenté de célébrer le bon déroulement du scrutin et, plus globalement, le bon fonctionnement de la démocratie sud-africaine. À l'inverse, le secrétaire général de l'ANC n'avait, lui, pas mâché ses mots la veille en évoquant des résultats « catastrophiques ».



Alors que la formation n’arrive en tête dans aucune des six plus grandes municipalités du pays, la question pour elle est maintenant de savoir comment aller de l'avant, comme l'explique sa porte-parole Mahlengi Bhengu : « Nous avons perdu du terrain et prenons avec grand sérieux le message envoyé par le peuple sud-africain, à savoir que nous aurions dû mieux faire. Nous avons désormais plusieurs options sur la table pour continuer à travailler pour nos électeurs, mais sans chercher à rester au pouvoir à tout prix car nous ne craignons pas de nous retrouver dans l’opposition », a-t-elle notamment déclaré.



Quatorze jours pour s'entendre

L'ANC pourrait notamment être tenté de créer des coalitions avec l'Alliance démocratique (DA), une formation de centre droit qui a, sans surprise, réussi à conserver la ville du Cap et avec laquelle il collabore déjà au sommet de l’État, au sein du gouvernement d’unité nationale.



Reste qu'il demeure à ce stade impossible de se prononcer sur une telle perspective, les deux partis pouvant être tentés aussi de se tourner vers d'autres partenaires au gré des situations locales... À Pretoria et à Johannesburg où Action SA est respectivement arrivé en deuxième et en troisième position, l'ANC pourrait par exemple vouloir se tourner vers cette formation fondée par l'ancien maire de la capitale économique sud-africaine Herman Mashaba, un ex de DA.



Alors qu'en coulisses, les négociations ont déjà débuté pour tenter de former des coalitions - un scénario auquel la population va devoir s'habituer compte tenu du système électoral et de la fragmentation du paysage politique sud-africain -, les différents partis ont désormais 14 jours devant eux pour s'entendre avant la première séance des conseils municipaux et l'élection des maires.