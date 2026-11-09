Choléra en RDC: Kinshasa lance une vaste campagne de vaccination en coopération avec le Congo-Brazzaville

Face à la flambée de l'épidémie de choléra qui touche actuellement la RDC - l'Organisation mondiale de la santé (OMS) y recensait 60 000 cas de la maladie à la fin octobre -, une vaste campagne de vaccination se déploie dans le pays. Objectif ? Immuniser deux millions de personnes dans l’ouest du territoire congolais en commençant par les habitants des îlots dispersés du fleuve Congo.



Pour y parvenir, les autorités congolaises misent sur une opération conjointe avec le Congo-Brazzaville, coopération que le professeur Didier Bompangué, référent choléra de l’OMS en RDC, juge indispensable. « Quand on vaccine le long du fleuve, agir sur une seule rive ne suffit pas. Si une vaccination de l'ensemble du corridor fluvial a déjà été réalisée à une petite échelle autour du Mai-Ndombe, dans la zone de Bolobo-Yumbi, il s'agit cette fois-ci d'une première du fait de la portée et de la dimension transfrontalière de l'opération », explique ce dernier.



Les conditions météo pourraient compliquer la donne

Si, pour atteindre les populations des campements dispersés sur les îlots, les équipes sanitaires comptent sur les pirogues, les petits bateaux motorisés et les relais communautaires locaux, les conditions météorologiques actuelles pourraient cependant compliquer la campagne.



« On est entré dans la saison des pluies alors qu'on subit déjà les conséquences d’une année El Niño annoncée de longue date avec des pluies torrentielles et l’élévation du niveau des eaux, reprend Didier Bompangué, qui poursuit : Dans les campements ciblés, les opérations auraient dû commencer pendant la saison sèche, mais les pluies ont démarré avec beaucoup d'intensité... c’est le défi climatique ».



Selon l’OMS, la campagne a commencé le 3 novembre dans la province de l'Équateur. Elle doit se poursuivre dans le Mai-Ndombe, mardi 10 novembre, avant Kinshasa le 24, en coordination avec Brazzaville.