Mali: «À un moment, j’ai arrêté de compter les décès», témoigne El Bachir Thiam, ancien détenu de la Sécurité d’État

RFI : Est-ce que, durant votre détention, vous saviez où vous vous trouviez ? Et est-ce que les agents de la Sécurité d’État vous ont dit pourquoi vous aviez été enlevé ?



El Bachir Thiam : Oui, je savais exactement où je me trouvais. J'avais reconnu les locaux de la direction nationale de la Sécurité d'État. Dans le véhicule qui a servi à mon enlèvement, qui m'a conduit dans les locaux de la Sécurité d'État, on me reprochait d'être un jeune de Kati qui ne soutient pas la Transition. Kati est considéré comme le fief des militaires au pouvoir. Ils ne comprenaient pas pourquoi moi, jeune de Kati, je ne soutenais pas un régime militaire. Ils étaient aussi très frustrés à l'idée que je puisse rejoindre, avec des membres de mon réseau, le parti politique Yelema de Moussa Mara.



Lors des interrogatoires que vous avez subis, que vous demandaient les agents de la Sécurité d’État ?



Le premier et dernier vrai interrogatoire que j'ai subi dans les locaux de la Sécurité d'État a eu lieu le 25 septembre, jour même où j'ai obtenu ma libération. On me reprochait de recevoir des financements de la France pour combattre mon pays.



C'est le cas ?



Non ! Ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, j'ai même essayé de répondre à cela. Moi, j'étais cagoulé, c'est la voix [de l’agent de la Sécurité d’État qui menait l’interrogatoire, NDLR] seulement que j'entendais. Donc il me dit : « Pourquoi tu prends l'argent avec la France pour combattre ton pays ? » Et quand j'ai voulu répondre, automatiquement, il me dit : « Non, tu la fermes et tu écoutes. » Il me dit : « La France te finance pour combattre ton propre pays et toi tu acceptes ça. » Donc il voulait coûte que coûte que j'accepte ces accusations qu'ils étaient en train de porter contre moi.



Et vous n’aviez pas été interrogé auparavant pendant vos presque cinq mois de détention ?



Non, même pas. C'est une seule fois, le 25 septembre. Et ce n'était pas des questions-réponses. Moi, je devais seulement m'asseoir et les écouter tenir des propos diffamatoires me concernant, et les accepter.



Pendant votre détention, est-ce que vous avez subi des violences ?



Le jour où on m'a amené, parce que j'ai été pris entre 14 heures et 15 heures, le soleil était vraiment fort et on est venu me faire asseoir par terre, sur une terrasse où c'était très chaud, et sous le soleil aussi, cagoulé, attaché, en m'interdisant de bouger pendant des heures, jusqu'au coucher du soleil. Au-delà de ça, c'est vraiment les conditions où on dormait, où on passait nos journées. Les cellules, c'était très difficile. J'ai fait cinq cellules et dans ma première cellule, on était au nombre de 11. Par terre, c'était très sale et il y avait un seau qui servait de toilettes et qui débordait. Donc il y avait une odeur vraiment nauséabonde et aussi beaucoup de moustiques. On devait dormir à même le sol. Ma deuxième cellule, ça a été une chambre où il y avait 18 personnes. Ça manquait de place pour se coucher sur le dos ou sur le ventre. On était obligé de dormir sur le côté. Et sur le carrelage, sans fenêtre.



La nourriture ?



La nourriture, c'était vraiment immangeable. Du riz non cuit, avec très peu de sauce, une petite viande, pour dix-huit personnes. C'était trop petit.



Donc des conditions de détention très dures, mais pas de torture, pour ce qui vous concerne. Est-ce que certains de vos co-détenus, eux, ont été torturés ?



Ah oui… Oui, beaucoup même. J'en connais un qui, une fois, a été torturé, dont j'ai même pu voir et entendre les décharges électriques sur son corps. Quand il est retourné dans la cellule et quand il a pissé, c'est du sang qu'il a pissé, parce que pendant des minutes, il était entre trois hommes avec un taser qui étaient en train de le torturer, jusqu'à ce qu'il avoue une situation. Ils étaient en train de crier avec des questions. C'est un garçon d’à peine 17 ans. Il y en a d'autres qui se font sévèrement battre, beaucoup même ont été bastonnés. D'autres aussi sont tombés malades et, à défaut de soins, sont décédés. C'est d'ailleurs la phrase prononcée par les gardes qui nous surveillaient… Chaque fois, quand on tapait à la porte pour dire qu'il y avait des malades, les gardes nous disaient : « Il ne faut plus jamais nous appeler pour des cas de malades, attendez qu’ils décèdent. Quand ils seront morts, appelez-nous, on fera sortir leur corps. Vous êtes tous là pour mourir. » Et après, ils tournaient le dos.



Vous avez vu beaucoup de gens mourir ?



Beaucoup même. C'est plusieurs dizaines de gens que j'ai pu voir mourir. Au départ, je m’étais mis à les compter. Chaque fois, quand il y avait un décès, je comptais, je comptais… jusqu'à ce que, à un moment donné, j'ai arrêté de compter. Parce qu’il y avait des cas de décès tous les jours. Après, il y a un véhicule pick-up qui a l'habitude de venir chercher les corps. On ignore où il les amène.



Quel est le profil des gens que vous avez rencontrés, au cours de votre détention à la Sécurité d’État ?



Majoritairement des Peuls et des Touaregs. Pour beaucoup, ils ne savent même pas pourquoi ils sont dans les locaux de la Sécurité d'État. Pour beaucoup, ils sont là depuis des mois, certains depuis des années. Certains ont été enlevés parce qu’ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment, à partir de leur ethnie, à partir de leur style vestimentaire. Quand il y a eu des attaques dans les grandes villes ou même à Bamako, toute personne se trouvant dans les environs, qui a un style d'habillement peul… ils avaient été arrêtés comme ça. Ils n'ont même pas eu droit à une enquête digne de ce nom. Beaucoup ont été pris en brousse. Ils sont éleveurs, ils sont cultivateurs… Ils sont beaucoup à avoir été pris comme ça, sans que leur famille ne sache qu'ils ont été enlevés. Beaucoup sont en train de croupir là-bas aujourd'hui. Et d'autres, malheureusement, ont perdu la vie.



Finalement, près de cinq mois après votre enlèvement, vous avez été libéré. Comment ça s’est passé ?



Comme je l'ai dit, le matin du 25 septembre, ça a été la seule et unique fois où j'ai été interrogé. Vers le petit soir, ils sont venus ouvrir la cellule et ils m'ont fait sortir, cagoulé, aux côtés de trois autres personnes. Il y a des agents qui sont venus me menacer de mort, trois agents, me disant que ce que j'ai vécu constitue un secret d'État. Donc ils m'ont menacé de mort si jamais je révélais ce que j'ai vu. Ensuite, ils nous ont mis dans une voiture V8 noire et ils nous ont fait sortir à moins de trois minutes, tout juste derrière le camp militaire, vers le monument Kwame Nkrumah. Ils nous ont libérés là-bas.



Aujourd’hui, malgré ces menaces, vous tenez à témoigner. Pourquoi ?



Je tiens à témoigner parce que je voudrais coûte que coûte que les Maliens, et aussi la communauté internationale, aient connaissance de ce qui se passe dans les locaux de la Sécurité d'État. C'est des actes qui constituent des crimes contre l'humanité et qui se déroulent en plein cœur de Bamako, et pendant cette dictature. Et c'est aussi un serment que j'ai fait à l'endroit de beaucoup de co-détenus. La Sécurité d'État est utilisée comme un instrument pour faire peur à tous ceux qui veulent lever la voix. Et au-delà de la Sécurité d'État, il y a aussi la Justice qui est utilisée comme instrument de répression contre tous ceux qui veulent dénoncer la mauvaise gestion du pays.



La Sécurité d’État détient toujours de nombreux prisonniers, on ne sait évidemment pas toujours qui ni combien. Parmi eux, il y a l’avocat et ancien ministre Mountaga Tall, depuis plus de six mois, ainsi que son fils. Vous êtes inquiet pour lui, pour eux ?



Je suis vraiment très inquiet par rapport à Maître Mountaga Tall, par rapport à son fils. Les conditions de détention sont extrêmement pénibles. Et plus on dure là-bas, moins on a de chances de s'en sortir en vie. Et même si on s'en sort en vie, on s'en sort avec des séquelles. Jusqu'à présent, j'ai très souvent des douleurs musculaires et je fais très souvent des cauchemars. Je pense très souvent à ceux qui sont morts. Maître Mountaga Tall et son fils, les voir dans cette situation pendant six mois sans que personne n'ait de leurs nouvelles, c'est vraiment très inquiétant. Il urge de trouver une solution, pas seulement pour Mountaga Tall et son fils. Il y a beaucoup de Maliens, beaucoup d'innocents, qui sont détenus là-bas.