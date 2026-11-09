Touba : un livreur détourne les recettes de son patron pour financer un départ clandestin vers l’Espagne

Dans la nuit du 8 novembre, vers 00h30, un commerçant a fait interpeller son propre livreur avec l’appui des éléments de la Brigade de recherches du commissariat central de Kaolack, selon les informations de Libération. Le mis en cause, Ibrahima N., âgé de 37 ans et domicilié à Cadior, travaillait comme livreur dans le commerce de son employeur. À ce titre, il était chargé de livrer les marchandises aux clients et d’encaisser auprès d’eux le prix des achats, avec l’obligation de reverser les sommes perçues à son patron le jour même.



Selon les déclarations du plaignant, le livreur aurait encaissé d’importantes sommes d’argent auprès des clients sans jamais les remettre à son employeur. Il aurait plutôt utilisé une partie de ces fonds pour financer son projet de voyage clandestin vers l’Espagne par voie maritime, en effectuant deux versements d’un montant total de 700 000 francs CFA. Ayant eu connaissance de ces faits, la victime a déposé une plainte auprès du commissariat spécial de Touba.



Interpellé à Kaolack, il passe aux aveux



Les investigations menées à la suite de cette plainte ont permis de localiser le suspect à Kaolack, avant son interpellation à la station-service Baba Gueye, située au centre-ville. Soumis à un interrogatoire, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés.



Il a, séance tenante, procédé à la restitution de la somme de 645 000 francs CFA. À l’issue de cette mesure, il a été placé en garde à vue pour des faits présumés de vol de numéraire, après notification de ses droits conformément aux dispositions légales en vigueur. Le parquet a été avisé et une enquête est ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire, toujours selon le journal.