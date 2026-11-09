Wakhinane Nimzatt : mère de trois enfants, elle interrompt une grossesse de quatre mois

Une femme de 29 ans, mère de trois enfants et domiciliée à Wakhinane Nimzatt, a été placée en garde à vue au poste de police de la localité pour interruption volontaire de grossesse. Admise à la maternité du district sanitaire, elle a reconnu devant les enquêteurs avoir mis fin à une grossesse de quatre mois à l’aide de comprimés achetés auprès d’un marchand ambulant au marché de Grand-Yoff (Dakar).



Selon le récit du journal L’Observateur, l’affaire a été signalée le samedi 7 novembre 2026, aux environs de 18h45, par le médecin du district, qui a informé le chef de poste de l’admission d’une patiente soupçonnée d’avoir provoqué son avortement.



Alertés, les éléments de la police-secours se sont immédiatement rendus dans la structure sanitaire avant de conduire la mise en cause au commissariat. Entendue sur les circonstances de cette interruption de grossesse, Ad. Mendy a reconnu sans détour avoir agi volontairement. Pour justifier son acte, elle a expliqué ne pas vouloir de cette nouvelle grossesse, qu’elle percevait comme une charge supplémentaire. Elle a également indiqué être déjà mère de trois enfants, issus selon elle de grossesses non désirées.



Un vendeur ambulant au cœur de l’enquête



Toujours selon L’Observateur, la mise en cause a précisé avoir acheté les comprimés auprès d’un vendeur ambulant exerçant au marché de Grand-Yoff, un homme qu’elle affirme être en mesure de reconnaître. À la suite de ses aveux, elle a été placée en garde à vue pour interruption volontaire de grossesse. L’enquête devra notamment permettre de retrouver le marchand cité par la femme et de faire toute la lumière sur les conditions dans lesquelles les produits lui ont été vendus.