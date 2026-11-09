Tiktok, vol et prostitution clandestine: une plainte se retourne contre son auteure à Pikine

À Pikine-Technopole, dans la banlieue de Dakar, une prostituée dénonce son client pour vol et finit en garde à vue, selon les informations de L’Observateur, dans l’édition de ce lundi 09 novembre 2026.



A l’origine de cette affaire, une femme de 30 ans, officiellement présentée comme commerçante, exerçait en réalité une activité de prostitution clandestine. Pour attirer ses clients, elle publiait sur TikTok des annonces et des images à caractère suggestif. Le 2 octobre dernier, elle entre en contact avec un jeune homme de 19 ans, vendeur de poisson séché au marché de Thiaroye. Après un échange téléphonique sur le tarif d’une prestation matinale, elle le guide jusqu’à sa chambre, dans la plus stricte discrétion. La rencontre a lieu malgré leur différence d’âge, puis le client paie et quitte les lieux sans faire de bruit.



C’est en rangeant sa chambre que la jeune femme s’aperçoit de la disparition d’une somme de 300 000 francs CFA. Prise de panique, elle cherche le suspect dans le quartier et tente de le joindre, en vain. Son téléphone est éteint. Se sentant flouée, elle décide de se rendre au commissariat de Pikine. Devant les enquêteurs, elle prend soin de taire sa véritable activité. Elle présente le jeune homme comme une simple connaissance venue lui rendre visite, qui aurait profité du moment où elle était sous la douche pour fouiller son portefeuille.



Une enquête d’un mois qui fait basculer l’affaire



Les investigations durent près d’un mois. C’est finalement devant son étal de poisson séché que le jeune vendeur est interpellé, à la surprise générale. Entendu par les policiers, il reconnaît les faits, mais conteste le montant avancé par la plaignante, affirmant n’avoir pris que 20 000 francs CFA. Refusant de porter seul la responsabilité de l’affaire, il révèle alors la véritable profession de la femme et son mode de recrutement via TikTok. Convoquée à son tour, celle-ci nie dans un premier temps, avant que la fouille de son téléphone ne mette au jour de nombreuses annonces et photos compromettantes.



Soumis tous les deux à un test obligatoire de dépistage du VIH-Sida, les deux protagonistes ont été placés en garde à vue dans les locaux du commissariat. Le jeune vendeur devra répondre du vol de numéraire qui lui est reproché, tandis que la plaignante sera poursuivie pour défaut d’inscription au fichier sanitair, toujours selon le journal.