Soudan du Sud: la baisse des financements internationaux provoque l'effondrement du système de santé, selon MSF

Médecins sans frontières (MSF) pointe notamment la fermeture de plus de 100 centres de santé publics début 2026. L’ONG raconte l’histoire d’une femme morte après avoir donné naissance à son enfant, à l’hôpital d’Akobo, dans l’est du pays.



Le centre de santé primaire près de son village ayant fermé faute de financement, elle n’a eu aucun suivi anténatal, et sa famille a trop attendu avant de la transporter à l’hôpital sur un brancard de fortune. Son hémorragie post-partum n’a pas pu être stoppée.



« Nos équipes accueillent des femmes et des enfants dans un état de plus en plus grave, mourant de maladies qui auraient pu être diagnostiquées et traitées des semaines plus tôt », déplore MSF. L’ONG alerte aussi sur le sort de 150 000 déplacés à Bentiu et Malakal.



Ces déplacés n’ont plus accès aux soins, alors même que les risques de contracter des maladies comme le choléra augmentent avec la disparition des services de gestion des déchets, des eaux usées et des latrines dans les camps.



L’arrêt spectaculaire de l’agence américaine USAID en janvier 2025 ne doit pas occulter la baisse drastique des financements d’autres pays donateurs.



MSF note ainsi que le Royaume-Uni a réduit de 23 % l’enveloppe globale d’aide allouée au Soudan du Sud pour 2025-2026, et qu’une baisse supplémentaire de 39 % est prévue pour 2026-2027.