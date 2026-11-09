Tragédie en mer : en Grèce, 20 migrants retrouvés morts au large de la Crète en deux jours

Selon des informations rapportées par RFI, les garde-côtes grecs ont annoncé la découverte de 20 corps de migrants au large de l'île de Crète en deux jours. Lundi 9 novembre, 12 corps ont été retrouvés dans une embarcation au sud de la côte sud de la Crète, avec 18 survivants à bord. Plus tôt, huit personnes avaient été retrouvées mortes dans une autre embarcation.



Les opérations de recherche et de sauvetage ont été compliquées par des conditions météorologiques difficiles, avec des vents violents rendant le remorquage des embarcations trop dangereux.



Pour rappel, la Crète est l'un des principaux points d'entrée dans l'Union européenne pour les migrants qui partent notamment de Libye et tentent de rejoindre la Grèce par la mer.