Afrique du Sud: la présence des requins blancs menacée par deux orques mâles

Pour en arriver à ce constat, le groupe de chercheurs a étudié comment, depuis 2017, les requins blancs ont été chassés de la zone de Gansbaai, un village de pêcheurs au sud-est du Cap, en Afrique du Sud.



La côte était auparavant très prisée de cette espèce de requins considérée comme « vulnérable ». Et c’est d’ailleurs un lieu bien connu des touristes, qui viennent y faire des plongées en cage pour observer ces carnivores.



« Port » et « Starboard »

Mais les requins blancs ont dû abandonner leur territoire, après qu’au moins cinq d’entre eux ont été tués en l’espace de quelques mois. Pour quatre d’entre eux, leur foie a été arraché. Les scientifiques auteurs de l’étude attribuent ces attaques meurtrières à l’arrivée d’un duo d’orques, baptisés dans la région « Port » et « Starboard », soit bâbord et tribord. On ne sait pas exactement pour l’instant ce qui pousse les deux mammifères à commettre ces agressions dans cette zone.



Les chercheurs s’inquiètent donc des conséquences d’un tel changement sur l'écosystème, alors que la disparition des requins blancs laisse plus de place à un autre prédateur, le requin cuivre, ce qui pourrait transformer l’équilibre de la chaine alimentaire.