Afrique du Sud: le taux de chômage du pays, le plus élevé au monde, a encore grimpé

La fin des délestages sur le réseau électrique en Afrique du Sud, depuis le mois de mars, avait laissé espérer aux économistes une amélioration de l'emploi. Mais les statistiques sont sans appel : le taux de chômage sud-africain a continué d'augmenter, de 32,9% à 33,5% au deuxième trimestre, a-t-on appris samedi. Il atteint désormais son plus haut niveau depuis 2021, au plus fort de l'épidémie de Covid-19.



Un tiers de la population active

Les embauches dans l'industrie et les services sociaux sont loin d'avoir compensé les pertes d'emploi dans l'hôtellerie-restauration, le commerce et l'agriculture. Désormais ce sont 8,5 millions de Sud-Africains qui sont donc sans emploi, soit plus du tiers de la population active, le taux de chômage le plus élevé au monde, devant l'Angola, le Sénégal et le Soudan. Et c'est sans compter les plus de 3 millions de Sud-Africains qui ne cherchent plus de travail et qui ne sont pas compris dans la population active.



L'emploi était le thème principal des élections générales. Elles ont, pour la première fois depuis 1994, privé l'ANC de majorité en mai dernier et conduit à un gouvernement de coalition, dont la relance de l'économie est la priorité numéro un.